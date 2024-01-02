Німецький депутат закликає прискорити постачання запчастин для наданих Україні Leopard

Німецький депутат від "Зелених" Себастьян Шефер закликає оборонні компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann швидше відремонтувати поставлені в Україну бойові танки Leopard і надати більше запчастин до них.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі депутата до обох компаній, який цитує Tagesschau.

"На жаль, лише дуже невелика кількість поставлених бойових танків все ще може бути використана Україною", – Шефер.

Він зазначає, що у ремонтній майстерні в Литві бракує запчастин.

Перед Різдвом Шефер разом з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом відвідував майстерню в Литві, де ремонтують надані Україні танки Leopard.

Нагадаємо, у грудні Литва відремонтувала для Збройних Сил України перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.

Про те, що Збройні сили Литви спільно з німецькою оборонною промисловістю відремонтують ушкоджені під час бойових дій в Україні танки Leopard, стало відомо у жовтні.

Ще раніше Берлін досяг із Варшавою згоди про створення центру ремонту танків Leopard 2, які зазнали пошкоджень на полі бою в Україні.