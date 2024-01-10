В Бундестаге говорят, что немецкая компания строит центр по ремонту бронетехники в Украине

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер заявил, что немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит центр по ремонту бронетехники в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"На западе Украины Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft строит ремонтный центр для бронетехники, например танков Leopard 1, которые она поставила", – отметил Фабер.

По его словам, для Украины это означает "огромное" повышение эффективности, поскольку в будущем отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а Вооруженные силы смогут обучать своих механиков непосредственно на месте.

"(Мой) визит на место (расположение будущего центра) также показывает, что деньги немецких налогоплательщиков используются с пользой, и что наша военная помощь сохраняет свою ценность", – добавил Фабер.

Ранее немецкий депутат от "Зеленых" Себастьян Шефер призвал оборонные компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann быстрее отремонтировать поставленные в Украину боевые танки Leopard и предоставить больше запчастей к ним.

Напомним, в декабре Литва отремонтировала для Вооруженных Сил Украины первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.

О том, что Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют поврежденные во время боевых действий в Украине танки Leopard, стало известно в октябре.

Еще раньше Берлин достиг с Варшавой соглашения о создании центра ремонта танков Leopard 2, которые получили повреждения на поле боя в Украине.