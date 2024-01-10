Україна ще на рік продовжила тимчасовий безвіз для британців

Президент Володимир Зеленський продовжив дію тимчасового безвізового режиму для громадян Великої Британії до 30 січня 2025 року.

Відповідний указ опублікований на сайті українського президента, повідомляє "Європейська правда".

Безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію.

Строк перебування громадян Британії не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року – після виходу Британії з ЄС.

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року, який після того не раз продовжувався.

У жовтні 2020 року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Британія спростила правила в’їзду для українців, що тікають від війни.