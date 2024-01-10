Украина еще на год продлила временный безвиз для британцев

Президент Владимир Зеленский продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании до 30 января 2025 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента, сообщает "Европейская правда".

Безвизовый режим распространяется как на въезд в Украину, так и на транзит через украинскую территорию.

Срок пребывания граждан Великобритании не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, но перестал действовать с 1 февраля 2020 года – после выхода Британии из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 года, который после того не раз продлевался.

В октябре 2020 года Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины во время поездок в Британию.

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания упростила правила въезда для украинцев, бегущих от войны.