У Чехії можуть посилити закони про вогнепальну зброю після стрілянини в університеті

Чеські законодавці зустрінуться в середу з представниками Міністерства внутрішніх справ та експертами, щоб обговорити можливе посилення законів про вогнепальну зброю після трагічної стрілянини в Карловому університеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Уряд і парламент розглядають можливість ухвалення нового законодавства про зброю з подальшими поправками, щоб зробити його більш суворим, оскільки стрілець в Карловому університеті законно володів вісьмома пістолетами.

Новий законопроєкт має скоротити з 10 до 5 років термін проходження періодичних медичних оглядів для власників зброї. Він також надає більше повноважень чеській поліції, а саме: вилучати зброю у власників у разі виявлення загрози безпеці або вимагати перевірки стану здоров'я.

"У разі виникнення обґрунтованої підозри щодо зміни стану здоров'я, чеська поліція направлятиме власника ліцензії на зброю на медичний огляд", – пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Крім того, продавці зброї будуть зобов'язані повідомляти поліції про підозрілі операції.

Серед найбільш обговорюваних змін у відповідь на трагічну стрілянину – запровадження обов'язкових психологічних тестів для тих, хто хоче отримати ліцензії на вогнепальну зброю, що не передбачено чинним законодавством.

Наразі вимагається лише висновок від лікаря загальної практики. Однак лікар загальної практики може також замовити висновок психолога.

В Комітеті психіатричного товариства Чехії сказали Deník N, що не хочуть запровадження загального психологічного тестування, оскільки одноразове обстеження може не виявити можливий психічний розлад, а заявник на отримання ліцензії на вогнепальну зброю може навіть спробувати приховати свої потенційні проблеми.

Натомість вони вважають важливішою перевірку того, що заявники або власники вогнепальної зброї не є особами, які неодноразово скоювали правопорушення, порушували громадський порядок, діяли імпульсивно або вступали в гострі суперечки в повсякденних соціальних ситуаціях.

Досі Чехія була однією з країн, які пишалися своїм законодавством про зброю, називаючи його зразковим. Це стало очевидним під час переговорів щодо Директиви ЄС про вогнепальну зброю 2017 року, яка посилила правила володіння зброєю в ЄС.

Чехія активно виступала проти нового закону, а після його ухвалення навіть подала безуспішний судовий позов.

Згідно з даними МВС Чехії, станом на листопад минулого року ліцензію на вогнепальну зброю в країні мали 316 564 особи, що приблизно на 2 500 осіб більше, ніж роком раніше. Кількість зареєстрованої зброї перевищила мільйон одиниць.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. Внаслідок стрілянини загинули 14 людей.

Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак.