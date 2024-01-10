В Чехии могут ужесточить законы об огнестрельном оружии после стрельбы в университете

Чешские законодатели встретятся в среду с представителями Министерства внутренних дел и экспертами, чтобы обсудить возможное ужесточение законов об огнестрельном оружии после трагической стрельбы в Карловом университете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Правительство и парламент рассматривают возможность принятия нового законодательства об оружии с последующими поправками, чтобы сделать его более строгим, поскольку стрелок в Карловом университете законно владел восемью пистолетами.

Новый законопроект должен сократить с 10 до пяти лет срок прохождения периодических медицинских осмотров для владельцев оружия. Он также предоставляет больше полномочий чешской полиции, а именно: изымать оружие у владельцев в случае выявления угрозы безопасности или требовать проверки состояния здоровья.

"В случае возникновения обоснованного подозрения относительно изменения состояния здоровья, чешская полиция будет направлять владельца лицензии на оружие на медицинский осмотр", – пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Кроме того, продавцы оружия будут обязаны сообщать полиции о подозрительных операциях.

Среди наиболее обсуждаемых изменений в ответ на трагическую стрельбу – введение обязательных психологических тестов для тех, кто хочет получить лицензии на огнестрельное оружие, что не предусмотрено действующим законодательством.

Сейчас требуется только заключение от врача общей практики. Однако врач общей практики может также заказать заключение психолога.

В Комитете психиатрического общества Чехии сказали Deník N, что не хотят введения всеобщего психологического тестирования, поскольку одноразовое обследование может не выявить возможное психическое расстройство, а заявитель на получение лицензии на огнестрельное оружие может даже попытаться скрыть свои потенциальные проблемы.

Вместо этого они считают более важной проверку того, что заявители или владельцы огнестрельного оружия не являются лицами, которые неоднократно совершали правонарушения, нарушали общественный порядок, действовали импульсивно или вступали в острые споры в повседневных социальных ситуациях.

До сих пор Чехия была одной из стран, которые гордились своим законодательством об оружии, называя его образцовым. Это стало очевидным во время переговоров по Директиве ЕС об огнестрельном оружии 2017 года, которая ужесточила правила владения оружием в ЕС.

Чехия активно выступала против нового закона, а после его принятия даже подала безуспешный судебный иск.

Согласно данным МВД Чехии, по состоянию на ноябрь прошлого года лицензию на огнестрельное оружие в стране имели 316 564 человека, что примерно на 2 500 человек больше, чем годом ранее. Количество зарегистрированного оружия превысило миллион единиц.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 14 человек.

Стрелком оказался 24-летний студент Давид Козак.