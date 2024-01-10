В МЗС Німеччини прокоментували удари РФ по Україні північнокорейськими ракетами

Використання північнокорейських ракет Росією у війні проти України ще більше погіршує безпекову ситуацію в Європі.

Про це сказав на брифінгу в середу речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Напевно, європейська безпека під загрозою, оскільки ці ракети середньої дальності використовуються у війні на європейському континенті. Те, що актори (КНДР – ред.) нелегально, з порушенням міжнародного права імпортують в Європу таку зброю, в черговий раз змінює відчуття безпеки", – сказав він.

Він також акцентував на тому, що член РБ ООН Росія порушує резолюції, за які сама голосувала свого часу.

"Особливо вражає, що Росія з одного боку голосує в Раді безпеки на користь ембарго, з іншого – сама обходить це ембарго", – зауважив Фішер.

Він нагадав, що на підставі різних резолюцій ООН КНДР заборонено виробляти, використовувати та експортувати такі типи ракет, які, очевидно, були використані російськими військами проти України.

Берлін, зазначив Фішер, засуджує це та долучився до групи 47 країн, які виступили зі спільною заявою, де "у найрішучіший спосіб засуджують експорт КНДР і закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання РФ цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року".

Нагадаємо, минулого тижня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї та їх запуску по Україні, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння, про що також писали ЗМІ.