В МИД Германии прокомментировали удары РФ по Украине северокорейскими ракетами

Использование северокорейских ракет Россией в войне против Украины еще больше ухудшает ситуацию с безопасностью в Европе.

Об этом сказал на брифинге в среду представитель МИД Германии Себастьян Фишер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Наверное, европейская безопасность под угрозой, поскольку эти ракеты средней дальности используются в войне на европейском континенте. То, что акторы (КНДР. – Ред.) нелегально, с нарушением международного права импортируют в Европу такое оружие, в очередной раз меняет ощущение безопасности", – сказал он.

Он также акцентировал на том, что член СБ ООН Россия нарушает резолюции, за которые сама голосовала в свое время.

"Особенно поражает, что Россия с одной стороны голосует в Совете безопасности в пользу эмбарго, с другой – сама обходит это эмбарго", – отметил Фишер.

Он напомнил, что на основании различных резолюций ООН КНДР запрещено производить, использовать и экспортировать такие типы ракет, которые, очевидно, были использованы российскими войсками против Украины.

Берлин, отметил Фишер, осуждает это и присоединился к группе 47 стран, которые выступили с совместным заявлением, где "самым решительным образом осуждают экспорт КНДР и закупку Россией северокорейских баллистических ракет, а также использование РФ этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года".

В Белом доме параллельно заявили, что во время недавних атак против Украины Россия снова запустила несколько баллистических ракет, полученных из Северной Кореи.