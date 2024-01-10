У партії Шольца пропонують купувати зброю для України в усьому світі

Експерт із питань зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід вважає, що Захід повинен купувати за своїми межами більше зброї для України, аби відповісти на постачання Росії ракет із КНДР.

Таку думку Шмід висловив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

На думку політика партії канцлера ФРН Олафа Шольца, "те, що Росія робить з Північною Кореєю, ми повинні робити і з нашими союзниками". "Це означає купувати боєприпаси і зброю для України там, де вони доступні", – пояснив Шмід.

Він пояснив це тим, що деякі країни з-за меж Європи та США, як-то Південна Корея, все ще мають артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, які є особливо необхідними, тоді як Північна Корея також постачає Росії балістичні ракети.

"Ми також повинні нарощувати виробництво зброї та боєприпасів – для нашої безпеки та безпеки України", – додав представник СДПН.

Шмід окремо підтримав заклик Шольца до членів ЄС уточнити поставки зброї в Україну до саміту 1 лютого, який має бути присвячений схваленню чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро.

"Канцлер точно описує ситуацію. Путін розраховує на втому України і Заходу… Нам потрібні європейські зусилля. Існує дуже різний рівень прихильності окремих країн ЄС, можна навіть говорити про розкол між сходом і заходом", – вважає він.

Напередодні США з майже пів сотнею країн засудили передання Північною Кореєю зброї Росії, зокрема те, що північнокорейськими ракетами на початку року завдали удару по Україні.