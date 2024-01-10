В партии Шольца предлагают покупать оружие для Украины во всем мире

Эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид считает, что Запад должен покупать за своими пределами больше оружия для Украины, чтобы ответить на поставки России ракет из КНДР.

Такое мнение Шмид высказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По мнению политика партии канцлера ФРГ Олафа Шольца, "то, что Россия делает с Северной Кореей, мы должны делать и с нашими союзниками". "Это означает покупать боеприпасы и оружие для Украины там, где они доступны", – пояснил Шмид.

Он объяснил это тем, что некоторые страны из-за пределов Европы и США, такие как Южная Корея, все еще имеют артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые являются особенно необходимыми, тогда как Северная Корея также поставляет России баллистические ракеты.

"Мы также должны наращивать производство оружия и боеприпасов – для нашей безопасности и безопасности Украины", – добавил представитель СДПГ.

Шмид отдельно поддержал призыв Шольца к членам ЕС уточнить поставки оружия в Украину до саммита 1 февраля, который должен быть посвящен одобрению четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

"Канцлер точно описывает ситуацию. Путин рассчитывает на усталость Украины и Запада... Нам нужны европейские усилия. Существует очень разный уровень приверженности отдельных стран ЕС, можно даже говорить о расколе между востоком и западом", – считает он.

Накануне США с почти полусотней стран осудили передачу Северной Кореей оружия России, в частности то, что северокорейскими ракетами в начале года нанесли удар по Украине.