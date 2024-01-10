У Данії саморозпустилась ультраправа і євроскептична партія

Данська ультраправа популістська партія "Нові праві" оголосила про саморозпуск.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Наш політичний вогонь горітиме, але ми хочемо використовувати нашу енергію більш конструктивно, ніж це було можливо протягом останнього року. Це нелегке рішення, але воно правильне", – заявила в середу засновниця партії Пернілле Вермунд, оголошуючи про саморозпуск політсили.

Вермунд переслідувала лібертаріанську економічну програму і виступала за суворий контроль над мігрантами в Данії, яка вже має одні з найсуворіших імміграційних законів у Західній Європі. Її партія також вимагала виходу Данії з ЄС, або Dexit.

На парламентських виборах 2022 року "Нові праві" отримали 3,7 відсотка голосів і здобули 6 місць у парламенті. Але вже за тиждень після виборів Метте Тісен покинула групу, а за нею ще двоє депутатів, а ще один депутат захворів на рак, і партія залишилася з двома парламентарями.

"Я не очікував такого розвитку подій!", – сказав після оголошення Мортен Мессершмідт, голова більш авторитетної правої Данської народної партії.

"Нові праві" були запеклим конкурентом Данської народної партії, і це "раніше додавало нам сивого волосся", визнав Мессершмідт. "Але це також означає, що Данська народна партія буде відігравати ще більш важливу роль в данській політиці", – додав він.

Наразі не зрозуміло, чи приєднається Вермунд до іншої партії.

Нагадаємо, у серпні двоє лідерів правої опозиції Данії – Пернілле Вермунд із "Нових правих" і Мортен Мессершмідт від Данської народної партії – заявили про наміри ініціювати референдум, який би перешкодив намірам уряду заборони спалювання Корану перед посольствами.

Парламент Данії в грудні проголосував за законопроєкт, який забороняє спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.