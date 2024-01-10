В Дании самораспустилась ультраправая и евроскептическая партия

Датская ультраправая популистская партия "Новые правые" объявила о самороспуске.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Наш политический огонь будет гореть, но мы хотим использовать нашу энергию более конструктивно, чем это было возможно в течение последнего года. Это нелегкое решение, но оно правильное", – заявила в среду основательница партии Пернилле Вермунд, объявляя о самороспуске партии.

Вермунд преследовала либертарианскую экономическую программу и выступала за строгий контроль над мигрантами в Дании, которая уже имеет одни из самых строгих иммиграционных законов в Западной Европе. Ее партия также требовала выхода Дании из ЕС, или Dexit.

На парламентских выборах 2022 года "Новые правые" получили 3,7 процента голосов и получили 6 мест в парламенте. Но уже через неделю после выборов Метте Тисен покинула группу, а за ней еще двое депутатов, а еще один депутат заболел раком, и партия осталась с двумя парламентариями.

"Я не ожидал такого развития событий!", – сказал после объявления Мортен Мессершмидт, председатель более авторитетной правой Датской народной партии.

"Новые правые" были ожесточенным конкурентом Датской народной партии, и это "раньше добавляло нам седых волос", признал Мессершмидт. "Но это также означает, что Датская народная партия будет играть еще более важную роль в датской политике", – добавил он.

Пока не понятно, присоединится ли Вермунд к другой партии.

Напомним, в августе двое лидеров правой оппозиции Дании – Пернилле Вермунд из "Новых правых" и Мортен Мессершмидт от Датской народной партии – заявили о намерениях инициировать референдум, который бы помешал намерениям правительства запретить сжигание Корана перед посольствами.

Парламент Дании в декабре проголосовал за законопроект, запрещающий сжигать в общественных местах религиозные писания, такие как Коран, Библия или Тора.