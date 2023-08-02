Права опозиція Данії хоче завадити забороні спалювати Коран через референдум

Двоє лідерів правої опозиції Данії – Пернілле Вермунд із "Нових правих" і Мортен Мессершмідт від Данської народної партії – заявили про наміри ініціювати референдум, який би перешкодив намірам уряду заборони спалювання Корану перед посольствами.

Про це вони сказали в інтерв’ю виданню Berlingske, повідомляє "Європейська правда".

Аби завадити запровадженню заборони на спалювання Корану в Данії, права опозиція хоче використати розділ 42(1) данської конституції, який дозволяє відправити законопроєкт на референдум після ухвалення, якщо цього вимагає третина членів парламенту.

Як підкреслює Berlingske, це "рідкісна та особлива" стаття основного закону Данії, яка практично не застосовується.

"Йдеться не лише про Расмуса Палудана (організатора спалювання Корану в Данії. – Ред.) і спалення Корану, а про весь фундамент Заходу. Фундамент західної культури базується на тому, що можна критикувати релігію", – пояснив Мессершмідт в інтерв'ю.

Водночас, додає видання, Данська народна партія та "Нові праві" мають лише одну шосту місць, необхідних для ініціювання референдуму. Решта три опозиційні партії цю вимогу не підтримують.

Раніше, нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії оголосило про можливість заборонити акції протесту, на яких спалюють Коран або інші релігійні тексти, з міркувань безпеки та дипломатії. Аналогічну заборону розглядає і влада Швеції.

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.