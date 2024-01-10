Испания вернула масочный режим в больницах из-за всплеска заболеваемости гриппом и коронавирусом

Испания с 10 января возобновила требование носить маски работникам и посетителям учреждений здравоохранения по всей территории страны в связи с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Министерство здравоохранения распорядилось, что маски снова становятся обязательными в поликлиниках и больницах и "рекомендованы" в частных клиниках, аптеках и стоматологиях.

"Мы должны защитить наиболее уязвимых людей. Это просто о здравом смысле", – отметила министр здравоохранения Моника Гарсия.

Несколько регионов Испании еще на прошлой неделе дали такое распоряжение по собственной инициативе.

Регионы смогут отменить масочный режим после того, как заболеваемость будет спадать минимум в течение двух недель.

Регионы смогут отменить требование, если инфекции будут падать в течение двух недель.

Испания была одной из последних европейских стран, которая отменила требования носить маски после пандемии COVID, при этом людям сказали носить их в общественном транспорте до февраля 2023 года, а в медицинских центрах и аптеках – до июля.

Греция отменила требование маски в транспорте в марте 2023 года.