Німеччина схвалила експорт ракет Саудівській Аравії

Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання керованих ракет Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Речник уряду підтвердив інформацію, яку вперше опублікував Spiegel, що наприкінці року Німеччина схвалила експорт до Саудівської Аравії 150 керованих ракет Iris-T, які можуть використовуватися з винищувачів Eurofighter.

Новина з’явилася невдовзі після заяви глави МЗС, що уряд Німеччини не заперечує проти постачання винищувачів Eurofighter Саудівській Аравії.

Це перший випадок з 2018 року, коли Берлін дав згоду на постачання зброї Ер-Ріяду. У попередні роки експорт зброї Саудівській Аравії майже повністю припинили через її участь у війні в Ємені та у зв’язку зі скандальним вбивством опозиційного журналіста Джамала Хашшогі.

Нагадаємо, у Бундестазі на тлі намірів продати винищувачі Саудівській Аравії закликали дати Україні далекобійні ракети Taurus.