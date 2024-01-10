Германия одобрила экспорт ракет в Саудовскую Аравию

Федеральное правительство Германии одобрило поставки управляемых ракет Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства подтвердил информацию, которую впервые опубликовал Spiegel, что в конце года Германия одобрила экспорт в Саудовскую Аравию 150 управляемых ракет Iris-T, которые могут использоваться с истребителей Eurofighter.

Новость появилась вскоре после заявления главы МИД, что правительство Германии не возражает против поставок истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.

Это первый случай с 2018 года, когда Берлин дал согласие на поставку оружия Эр-Рияду. В предыдущие годы экспорт оружия Саудовской Аравии почти полностью прекратили из-за ее участия в войне в Йемене и в связи со скандальным убийством оппозиционного журналиста Джамала Хашшоги.

Напомним, в Бундестаге на фоне намерений продать истребители Саудовской Аравии призвали дать Украине дальнобойные ракеты Taurus.