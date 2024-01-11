Франція в ООН: Реакція світу на агресію РФ визначить колективну безпеку

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр заявив, що загарбницька війна Росії проти України стосується усіх на планеті.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час свого виступу на засідання Ради безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.

"Те, як ми відреагуємо на російську агресію проти України, визначатиме нашу колективну безпеку", – зазначив Рів’єр.

За його словами, РФ повинна дослухатися до заклику Генасамблеї, яка переважною більшістю підтвердила свою відданість суверенітету й територіальній цілісності України.

"Навмисно вражаючи цивільну інфраструктуру, Росія не може змусити нас повірити, що досягає військових цілей. Вона завдає удари по цивільних у порушення усіх правил міжнародного гуманітарного права. Вона відмовляється надавати гуманітарним групам доступ на контрольовані території", – наголосив Рів'єр.

Представник Франції запевнив, що Париж і надалі в усіх сферах непохитно підтримуватиме український народ, щоб дати йому змогу скористатися правом на самозахист відповідно до Статуту ООН.

Раніше повідомляли, що США хочуть, аби Україна деталізувала свій план ведення війни проти РФ – це питання обговорять з президентом Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі наступного тижня.

Перед цим стало відомо, що на засіданні Ради Україна-НАТО 10 січня, присвяченому останнім російським масованим обстрілам українських міст, союзники Києва окреслили плани військової підтримки на 2024 рік.