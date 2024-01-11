Франция в ООН: Реакция мира на агрессию РФ определит коллективную безопасность

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что захватническая война России против Украины касается всех на планете.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время своего выступления на заседании Совета безопасности ООН, сообщает Укринформ.

"То, как мы отреагируем на российскую агрессию против Украины, будет определять нашу коллективную безопасность", – отметил Ривьер.

По его словам, РФ должна прислушаться к призыву Генассамблеи, которая подавляющим большинством подтвердила свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Намеренно поражая гражданскую инфраструктуру, Россия не может заставить нас поверить, что достигает военных целей. Она наносит удары по гражданским в нарушение всех правил международного гуманитарного права. Она отказывается предоставлять гуманитарным группам доступ на контролируемые территории", – подчеркнул Ривьер.

Представитель Франции заверил, что Париж и в дальнейшем во всех сферах непоколебимо будет поддерживать украинский народ, чтобы дать ему возможность воспользоваться правом на самозащиту в соответствии с Уставом ООН.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы Украина детализировала свой план ведения войны против РФ – этот вопрос обсудят с президентом Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе на следующей неделе.

Перед этим стало известно, что на заседании Совета Украина-НАТО 10 января, посвященном последним российским массированным обстрелам украинских городов, союзники Киева наметили планы военной поддержки на 2024 год.