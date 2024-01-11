Молдова опровергла заявление Приднестровья об "инциденте" на границе с Украиной

В Молдове опровергли заявление так называемого министерства госбезопасности непризнанного Приднестровья об "инциденте с огнестрельным оружием" на границе с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом NewsMaker сообщили в Бюро реинтеграции Молдовы.

В Бюро заявили, что у них нет никаких подтверждений заявлениям приднестровской спецслужбы "МГБ".

"По официальным каналам подтвержденной информации об этом нет. Мы снова заявляем о необходимости получать информацию из достоверных и официальных источников компетентных государственных органов", – говорится в сообщении.

Накануне так называемое министерство государственной безопасности непризнанного Приднестровья заявило об "инциденте с применением огнестрельного оружия", в результате которого "двое "приднестровских граждан" были перемещены на территорию Украины".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал провокацией заявления непризнанного Приднестровья и подчеркнул, что ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском участке границы с Молдовой или выявлении пограничными нарядами "нестандартных ситуаций".