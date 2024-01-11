У Греції студенти вийшли на протести через план уряду щодо приватних університетів

Тисячі грецьких студентів вийшли на мітинги в Афінах та інших містах у четвер на знак протесту проти запланованих освітніх реформ, які дозволять запровадити в країні приватні університети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Очікується, що консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса цього місяця подасть до парламенту законопроєкт, який дозволить приватним університетам працювати в Греції.

Уряд заявив, що вони працюватимуть як філії іноземних університетів. Багато хто вважає, що цей крок знецінить дипломи державних університетів Греції, а приватна система виключить тих, хто не може собі цього дозволити.

За словами студентки Крістіни Іліопулу, яка приєдналася до протесту в Афінах, ці зміни "розірвуть на частини державний університет, яким ми його знали": "Це зруйнує наше повсякденне життя з точки зору того, як ми зможемо знайти роботу після закінчення навчання".

Протести були переважно мирними, але в Афінах сталася коротка сутичка між протестувальниками та поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Університети в Греції – це фінансовані урядом установи, відвідування яких протягом десятиліть було безкоштовним.

Але в минулому Греція здійснила низку освітніх реформ, незважаючи на запеклий опір студентів і викладачів.

Уряд стверджує, що реформа зміцнить економіку, залучивши до країни близько 40 000 студентів, які зараз навчаються за кордоном, і зупинить відтік мізків науковців, спричинений борговою кризою 2010-2018 років.

Минулого тижня уряд заявив, що навчальні програми приватних університетів відповідатимуть дуже суворим академічним стандартам, додавши, що реформа також звільнить державні університети від бюрократії та посилить їхнє самоврядування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

Також повідомлялося, що Кіріакос Міцотакіс розпочав рік з незначного оновлення свого уряду.