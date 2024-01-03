Прем’єр Греції розпочав 2024 рік з перестановок в уряді

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розпочав рік з незначного оновлення свого уряду.

Про зміни міністрів на пресконференції оголосив речник уряду Греції Павлос Марінакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Основні зміни відбулися в міністерстві захисту громадян після нещодавнього спалаху насильства на спортивних заходах.

Зокрема, у грудні під час волейбольного матчу нападники запускали сигнальні ракети в поліцію.

А влітку в Афінах між прихильниками місцевої команди АЕК і хорватського Динамо Загреб стались сутички, внаслідок яких загинув 29-річний вболівальник АЕК.

На посаду очільника міністерства захисту громадян повертається Міхаліс Крісохоідес, який обіймав посаду міністра охорони здоров'я.

А новим главою МОЗ стане Адоніс Георгіадіс, який до цього часу був міністром праці.

На посаду міністра праці призначили Домну Міхайліду, яка була заступником міністра освіти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про посилення контролю над футбольними фан-клубами після резонансного вбивства вболівальника АЕК.