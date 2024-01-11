Ердоган випадково опублікував в X фото з агентами турецької розвідки

В акаунті президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у Twitter (X) з’явилось фото з обличчями сотень агентів Національного розвідувального управління країни (MIT), яке було видалене після реакції користувачів.

На це звернув увагу проєкт BIRN, повідомляє "Європейська правда".

Фото зі штаб-квартири МІТ перебувало у Twitter (X) Ердогана деякий час, поки в соцмережах не звернули увагу, що там добре видно працівників відомства.

І хоча турецький президент видалив твіт, міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч поділився фотографіями з місця події та замість видалити їх просто відредагував повідомлення.

Фото, яке опублікував Ердоган, відредаговане так, аби приховати обличчя агентів МІТ

На момент публікації новини фото все ще можна було побачити, якщо переглянути стару версію твіта. Відредагований твіт Тунча побачили щонайменше 49 тисяч користувачів Twitter (X).

Експерт із безпеки Бурак Йилдирим заявив BIRN, що розкриття осіб агентів МІТ несе "величезні ризики для безпеки".

"Можуть виникнути ризики не тільки для безпеки їхнього життя, але й для операцій, що проводяться установою. Сім'ї цих співробітників, якщо такі є, також можуть наражатися на різні ризики. Персонал установи може стати об'єктом шантажу через свої сім'ї та родичів", – вважає він.

Розкриття особистих даних агентів і військовослужбовців MIT було головною темою в Туреччині в останні роки. У 2020 році турецькі суди наказали заарештувати кількох журналістів за викриття особи офіцера MIT, який служив і загинув у Лівії.

Як повідомлялось, в офіційному акаунті президента Польщі Анджея Дуди у Twitter (X) на короткий час з'явився допис про те, "що означає мати яйця", який швидко видалили.