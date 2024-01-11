Эрдоган случайно опубликовал в X фото с агентами турецкой разведки

В аккаунте президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter (X) появилось фото с лицами сотен агентов Национального разведывательного управления страны (MIT), которое было удалено после реакции пользователей.

На это обратил внимание проект BIRN, сообщает "Европейская правда".

Фото из штаб-квартиры МІТ находилось в Twitter (X) Эрдогана некоторое время, пока в соцсетях не обратили внимание, что там хорошо видно работников ведомства.

И хотя турецкий президент удалил твит, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч поделился фотографиями с места происшествия и вместо удалить их просто отредактировал сообщение.

Фото, которое опубликовал Эрдоган, отредактировано так, чтобы скрыть лицо агентов МІТ

На момент публикации новости фото все еще можно было увидеть, если просмотреть старую версию твита. Отредактированный твит Тунча увидели по меньшей мере 49 тысяч пользователей Twitter (X).

Эксперт по безопасности Бурак Йылдырым заявил BIRN, что раскрытие личностей агентов МІТ несет "огромные риски для безопасности".

"Могут возникнуть риски не только для безопасности их жизни, но и для операций, проводимых учреждением. Семьи этих сотрудников, если таковые имеются, также могут подвергаться различным рискам. Персонал учреждения может стать объектом шантажа через свои семьи и родственников", – считает он.

Раскрытие личных данных агентов и военнослужащих MIT было главной темой в Турции в последние годы. В 2020 году турецкие суды приказали арестовать нескольких журналистов за разоблачение личности офицера MIT, который служил и погиб в Ливии.

Как сообщалось, в официальном аккаунте президента Польши Анджея Дуды в Twitter (X) на короткое время появилось сообщение о том, "что значит иметь яйца", которое быстро удалили.