Президентка ЄЦБ стала на захист глави польського центробанку, якого хоче звільнити опозиція

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила, що закони ЄС забезпечують захист голови польського центробанку Адама Глапінського, якщо новий уряд Польщі, який може сформувати нинішня опозиція, незаконно переслідуватиме його або відсторонить від посади.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у листі до Глапінського, повідомляє Reuters.

"Статут ЄЦБ та Європейської системи центральних банків пропонує захист на випадок, якщо Сейм згодом ухвалить рішення про ваше кримінальне переслідування", – повідомила колезі Лагард.

За її словами, в такому випадку це може призвести до автоматичного відсторонення посадовця від виконання обов'язків голови центрального банку та члена Управлінської ради ЄЦБ, а отже, може бути незаконним.

"Ви можете звернутися до Суду ЄС з проханням оцінити законність такого рішення", – вказала Лагард.

Польська об'єднана опозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів на жовтневих виборах, заявляє, що Глапінський пристосував політику центробанку для того, щоб допомогти інтересам керівної партії "Право і справедливість" ("ПіС"), перешкоджаючи боротьбі з інфляцією та порушуючи Конституцію.

Кандидат від опозиції на посаду прем'єр-міністра Дональд Туск заявляв, що у Сеймі достатньо голосів, щоб судити Глапінського, і наразі аналізує таку можливість.

Президент Польщі Анджей Дуда 27 листопада прийняв присягу нового уряду Моравецького, який не має достатньо голосів для затвердження у Сеймі.

Як відомо, 11 грудня польський Сейм голосуватиме за вотум довіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким.

Якщо, як очікується, він не отримає вотуму довіри, парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.