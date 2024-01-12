Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що адекватною відповіддю на російську загрозу була б ротація протиповітряної оборони в регіоні Чорного і Балтійського морів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції з румунської колегою Лумініцею Одобеску у Вільнюсі, повідомляє LRT.

У червні минулого року союзники по НАТО домовилися про створення такої моделі, але вона досі не реалізована. Країни Балтії наразі ведуть переговори з країнами, які могли б розмістити в регіоні системи ППО.

"Саме ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, яка вже відбувається", – сказав литовський міністр.

Він згадав про інциденти з падінням дронів на території Румунії, а також випадок, коли російська ракета також увійшла в повітряний простір Польщі.

"Ескалація вже відбувається, і ці дії, падіння дронів, якими б ненавмисними вони не здавалися, є ескалацією. Їх не було б, якби Росія не вела війну проти України", – сказав Ландсбергіс.

Водночас Одобеску зазначила, що подібні інциденти демонструють, наскільки серйозною є безпекова ситуація не тільки в Україні, а й у Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, Ландсбергіс раніше закликав Захід не чекати "ефекту Перл-Харбора" і застеріг від "повторення помилок".