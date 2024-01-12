Глава МИД Литвы: Ротация ПВО на востоке НАТО была бы адекватным ответом на угрозу РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что адекватным ответом на российскую угрозу была бы ротация противовоздушной обороны в регионе Черного и Балтийского морей.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску в Вильнюсе, сообщает LRT.

В июне прошлого года союзники по НАТО договорились о создании такой модели, но она до сих пор не реализована. Страны Балтии сейчас ведут переговоры со странами, которые могли бы разместить в регионе системы ПВО.

"Именно ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на российскую эскалацию, которая уже происходит", – сказал литовский министр.

Он вспомнил об инцидентах с падением дронов на территории Румынии, а также случай, когда российская ракета также вошла в воздушное пространство Польши.

"Эскалация уже происходит, и эти действия, падение дронов, какими бы непреднамеренными они ни казались, являются эскалацией. Их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины", – сказал Ландсбергис.

В то же время Одобеску отметила, что подобные инциденты демонстрируют, насколько серьезной является ситуация с безопасностью не только в Украине, но и в Черноморском регионе.

Напомним, Ландсбергис ранее призвал Запад не ждать "эффекта Перл-Харбора" и предостерег от "повторения ошибок".