Сунак у Києві оголосить про понад $3 млрд військової підтримки України в наступному році

Прем’єр-міністр Великої Британії у п’ятницю, 12 січня, прибуде з візитом до Києва, де оголосить про надання Україні 2,5 млрд фунтів (понад 3 млрд доларів) військової підтримки наступного року.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, інформує "Європейська правда".

Також Сунак у Києві підпише нову угоду про двосторонні "гарантії безпеки" України.

Пакет допомоги включатиме ракети великої дальності, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Близько 200 млн фунтів стерлінгів буде витрачено на безпілотники, зокрема розвідувальні, ударні та морські дрони дальньої дії. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни.

Очікується, що під час візиту до Києва прем'єр-міністр зустрінеться з рятувальниками, які ліквідовують наслідки російських авіаударів, і оголосить про виділення 18 млрд фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України.

Британія також надасть додаткове фінансування та ресурси для вивчення англійської мови в Україні.

"Я тут сьогодні з одним повідомленням: Велика Британія також не відступить. Ми будемо разом з Україною в її найтемніші години і в кращі часи, що прийдуть. Британія вже є одним з найближчих партнерів України, тому що ми визнаємо, що їхня безпека – це наша безпека", – наводить пресслужба слова Сунака.

"Сьогодні ми йдемо далі, збільшуючи нашу військову допомогу, надаючи тисячі найсучасніших безпілотників і підписуючи нову історичну безпекову угоду, щоб надати Україні гарантії, яких вона потребує на довгострокову перспективу", – додав британський прем'єр.

На початку січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком й подякував "за суттєвий і різнобічний внесок" Британії у зміцнення протиповітряної оборони України.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в останньому інтерв’ю говорив, що очікує виділення на допомогу Україні зброєю не менше, ніж було в останні два роки.