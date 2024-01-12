Сунак в Киеве объявит о более $3 млрд военной поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании в пятницу, 12 января, прибудет с визитом в Киев, где объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки в течение следующего финансового года.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, информирует "Европейская правда".

Также Сунак в Киеве подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.

Пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Ожидается, что во время визита в Киев премьер-министр встретится со спасателями, которые ликвидируют последствия российских авиаударов, и объявит о выделении 18 млрд фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины.

Великобритания также предоставит дополнительное финансирование и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

"Я здесь сегодня с одним сообщением: Великобритания также не отступит. Мы будем вместе с Украиной в ее самые темные времена и в лучшие времена, которые придут. Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы признаем, что их безопасность – это наша безопасность", – приводит пресс-служба слова Сунака.

"Сегодня мы идем дальше, увеличивая нашу военную помощь, предоставляя тысячи самых современных беспилотников и подписывая новое историческое соглашение по безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, в которых она нуждается на долгосрочную перспективу", – добавил британский премьер.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил "за существенный и разносторонний вклад" Британии в укрепление противовоздушной обороны Украины.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в последнем интервью говорил, что ожидает выделения на помощь Украине оружием не меньше, чем было в последние два года.