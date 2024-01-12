Разведка Британии объяснила, почему РФ трудно противодействовать FPV-дронам ВСУ в Херсонской области

Разведка Великобритании проанализировала влияние FPV-дронов на ситуацию на левобережье Херсонской области, а также объяснила, почему российским оккупантам трудно им противодействовать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 12 января.

Как отметили в ведомстве, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.

Разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90 процентов российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.

"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре британская разведка рассказывала, как морозная и снежная погода повлияет на ситуацию на поле боя.

Также ведомство анализировало эпизоды, когда Россия случайно сбрасывала боеприпасы на города на своей территории и оккупированные ею населенные пункты Украины.