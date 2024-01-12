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Сунак прибыл в Киев

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Пятница, 12 января 2024, 12:57

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл с визитом в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский премьер написал в Twitter (X).

"Я в Украине, чтобы передать простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Обращаюсь ко всем украинцам, Британия с вами – столько, сколько потребуется", – подчеркнул он.

Сунак также опубликовал фото из украинской столицы.

В Киеве Сунак объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов (более 3 млрд долларов) военной поддержки в течение следующего финансового года.

Пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Около 200 млн фунтов стерлингов будет потрачено на беспилотники, в частности разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия.

Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из любой страны.

Также будет подписано соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" для Украины со стороны Британии

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в последнем интервью говорил, что ожидает выделения на помощь Украине оружием не меньше, чем было в последние два года.

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Сунак Великобритания