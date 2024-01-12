СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по позициям хуситов в Йемене

Италия отказалась участвовать в ночных ударах США и Великобритании по группировке хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в итальянском правительстве.

В правительстве Италии объяснили, что Рим предпочитает проводить "успокаивающую" политику в Красном море.

Источник, который не пожелал называть свое имя из-за деликатности вопроса, также сообщил, что для участия в любых военных действиях правительству понадобилась бы поддержка парламента, что делает невозможным быстрое одобрение.

Ранее на этой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил агентству Reuters, что атаки хуситов необходимо остановить, чтобы не спровоцировать новую войну в регионе.

А недавно, во время заседания комитета по вопросам обороны, где обсуждали последние события в Красном море, Крозетто заявил, что итальянский флот имеет на вооружении всего 63 ракеты.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Великобритании сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.