В Совете Европы обеспокоены судьбой нацменьшинств в РФ после выхода Москвы из конвенции об их защите

После официального сообщения о денонсации Российской Федерацией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (РКНМ) Консультативный комитет РКНМ (орган Совета Европы) выразил глубокое сожаление по поводу решения, которое лишает защиты более 25 миллионов представителей нацменьшинств.

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее сообщение комитета.

Комитет заявил об обеспокоенности положением лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, включая коренные народы, в России. Там, в частности, вспомнили, что молодые мужчины из числа меньшинств преобладают среди призывников и погибших в захватнической войне Российской Федерации против Украины.

"Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, страдают от ограничения языковых прав и прав на образование; правозащитники, отстаивающие права меньшинств, подвергаются серьезным нарушениям прав человека", – отмечается в сообщении.

Консультативный комитет также обеспокоен сообщениями, полученными от представителей национальных меньшинств Украины, проживающих в Крыму и на других территориях, находящихся под временным контролем или оккупацией Российской Федерации.

"В дополнение к человеческим страданиям и разрушению культурного наследия, вызванных агрессией, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, подвергаются нарушениям прав человека и политики ассимиляции со стороны оккупационных сил", – заявляет комитет.

"В соответствии с решимостью Совета Европы продолжать взаимодействие с российским гражданским обществом, Консультативный комитет остается открытым для диалога с представителями национальных меньшинств и коренных народов Российской Федерации и выражает свою полную солидарность с ними в их дальнейшей борьбе за права меньшинств", – заключает орган Совета Европы.

Ранее Совет Европы сообщил, что активно работает с органами ООН с целью напомнить России о необходимости выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.