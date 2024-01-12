Франція змушена перекарбувати 27 млн монет, бо не відповідали стандартам ЄС

Франція змушена перекарбувати 27 мільйонів монет євроцентів після того, як спершу не звернулася до Європейського Союзу для погодження їхнього дизайну, а потім дізналася, що він не відповідає стандартам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Politico.

У листопаді 2023 року монетний двір Парижа випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів з новим дизайном, але пізніше виявив, що спосіб зображення зірок прапора ЄС не відповідає вимогам Європейської комісії.

Відповідно до законодавства ЄС, країни можуть змінювати дизайн монет євро – який у кожної держави свій – кожні 15 років, але для цього їм потрібне схвалення Єврокомісії та урядів інших країн єврозони.

Франція в листопаді неофіційно звернулась до Єврокомісії, але ще до схвалення паризький монетний двір продовжив карбувати нові монети.

Посадовець Міністерства економіки Франції повідомив Politico, що виконавчий орган Єврокомісії так само неофіційно попередив Париж, що новий дизайн не відповідає правилам ЄС.

У Єврокомісії відмовились коментувати неформальні обміни думками з Францією, але підтвердили, що 12 грудня Париж офіційно представив виправлений дизайн, який 21 грудня отримав схвалення в ЄС.

Дизайн нових монет, запропонований французьким урядом і затверджений Єврокомісією, все ще тримається в секреті і буде представлений до весни 2024 року. Джерело Politico стверджує, що монетний двір Парижа є незалежною державною компанією, а отже, візьме на себе витрати на перекарбування монет.

Нагадаємо, Хорватії, яка з 2023 року стала членом єврозони, свого часу довелось оголосити новий тендер на дизайн монети в один євро після скандалу з плагіатом.