Франция вынуждена перечеканить 27 млн монет, потому что не соответствовали стандартам ЕС

Франция вынуждена перечеканить 27 миллионов монет евроцентов после того, как она сначала не обратилась в Европейский Союз для согласования их дизайна, а потом узнала, что он не соответствует стандартам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Politico.

В ноябре 2023 года монетный двор Парижа выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым дизайном, но позже обнаружил, что способ изображения звезд флага ЕС не соответствует требованиям Европейской комиссии.

В соответствии с законодательством ЕС, страны могут менять дизайн монет евро – который у каждого государства свой – каждые 15 лет, но для этого им требуется одобрение Еврокомиссии и правительств других стран еврозоны.

Франция в ноябре неофициально обратилась в Еврокомиссию, но еще до одобрения парижский монетный двор продолжил чеканить новые монеты.

Чиновник Министерства экономики Франции сообщил Politico, что исполнительный орган Еврокомиссии так же неофициально предупредил Париж, что новый дизайн не соответствует правилам ЕС.

В Еврокомиссии отказались комментировать неформальные обмены мнениями с Францией, но подтвердили, что 12 декабря Париж официально представил исправленный дизайн, который 21 декабря получил одобрение в ЕС.

Дизайн новых монет, предложенный французским правительством и утвержденный Еврокомиссией, все еще держится в секрете и будет представлен до весны 2024 года. Источник Politico утверждает, что монетный двор Парижа является независимой государственной компанией, а следовательно, возьмет на себя расходы на перечеканку монет.

Напомним, Хорватии, которая с 2023 года стала членом еврозоны, в свое время пришлось объявить новый тендер на дизайн монеты в один евро после скандала с плагиатом.