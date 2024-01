Косово відкриває представництво при Ватикані

Президентка Косова Вйоса Османі 12 січня оголосила про відкриття спеціальної місії Косова при Святому Престолі.

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Маю честь офіційно оголосити про відкриття спеціальної місії Косова при Святому Престолі після двох років інтенсивних зусиль разом з керівництвом Ватикану", – зазначила Османі.

На її думку, це "важлива віха для Косова і нова глава у відносинах Косова й Ватикану, які ми прагнемо поглиблювати".

Honored to formally decree the opening of Kosovo’s Special Mission to the Holy See, after two years of intensive efforts together with 🇻🇦 leadership.



This is an important milestone for Kosovo and a new chapter in 🇽🇰-🇻🇦 relations, which we are committed to deepening. pic.twitter.com/R0k230KQEY