Косово открывает представительство при Ватикане

Президент Косова Вйоса Османи 12 января объявила об открытии специальной миссии Косова при Святом Престоле.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Имею честь официально объявить об открытии специальной миссии Косова при Святом Престоле после двух лет интенсивных усилий вместе с руководством Ватикана", – отметила Османи.

По ее мнению, это "важная веха для Косова и новая глава в отношениях Косова и Ватикана, которые мы стремимся углублять".

Honored to formally decree the opening of Kosovo’s Special Mission to the Holy See, after two years of intensive efforts together with 🇻🇦 leadership.



This is an important milestone for Kosovo and a new chapter in 🇽🇰-🇻🇦 relations, which we are committed to deepening. pic.twitter.com/R0k230KQEY