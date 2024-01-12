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Косово открывает представительство при Ватикане

Пятница, 12 января 2024, 18:12

Президент Косова Вйоса Османи 12 января объявила об открытии специальной миссии Косова при Святом Престоле.

Об этом она написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Имею честь официально объявить об открытии специальной миссии Косова при Святом Престоле после двух лет интенсивных усилий вместе с руководством Ватикана", – отметила Османи.

По ее мнению, это "важная веха для Косова и новая глава в отношениях Косова и Ватикана, которые мы стремимся углублять".

Как известно, Святой Престол официально не признает независимость Косова, провозглашенной в 2008 году, а значит, специальная миссия не имеет дипломатического статуса.

В целом Косово признают около 100 государств мира. При этом Сербия пытается активно противодействовать дальнейшему международному признанию страны, которая у них официально является регионом под названием Косово и Метохия.

Ранее стало известно, что Испания подтвердила признание паспортов Косова после вступления в силу безвизового режима въезда для косовских граждан во все страны Шенгенской зоны.

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Косово Ватикан