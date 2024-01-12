Посол Литви: Україну чекає важкий рік, слід зберігати єдність і віру в перемогу

Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас закликає українців готуватися до того, що 2024 рік буде тяжким, але при цьому не втрачати віру у перемогу та згуртованість суспільства, що й забезпечувало успіхи України на попередніх етапах війни.

Про це йдеться у статті дипломата для "Європейської правди", в якій він поділився своїми очікуваннями від прийдешнього року.

"2024 рік, на жаль, обіцяє бути ще одним виснажливим роком для України. І можливо, він принесе лише черчиллівські "кров, працю, сльози й піт" та мало що на додаток. Але налаштування на перемогу має залишатися основою і у 2024 році", – зазначив посол.

На його думку, попередні успіхи України у війні проти сильнішого ворога сталися саме завдяки єдності та незламної стійкості українського суспільства на всіх рівнях – "хоробрості захисників, креативності й щедрості цивільних та зрілості політичного класу".

"Поза сумнівом, Росія не обмежиться продовженнями прямої військової агресії та робитиме все можливе, щоб посіяти розбрат як всередині українського суспільства, так і серед міжнародних соратників України. Тому в часи, коли Україна стикатиметься з подальшими воєнними труднощами, першочерговим завданням стане збереження національної єдності та згуртованості", – зазначив посол.

Повний текст читайте за посиланням "Кров, праця, сльози й піт". Як Україна йтиме до перемоги та до ЄС із НАТО у 2024 році.

Нагадаємо, наприкінці року Литва передала Україні нові партії військової допомоги – польове обладнання та сухпаї, а також кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.