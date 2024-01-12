Посол Литвы: Украину ждет тяжелый год, следует сохранять единство и веру в победу

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас призывает украинцев готовиться к тому, что 2024 год будет тяжелым, но при этом не терять веру в победу и сплоченность общества, что и обеспечивало успехи Украины на предыдущих этапах войны.

Об этом говорится в колонке дипломата для "Европейской правды", в которой он поделился своими ожиданиями от грядущего года.

"2024 год, к сожалению, обещает быть еще одним изнурительным годом для Украины. И возможно, он принесет только черчиллевские "кровь, труд, слезы и пот" и мало что в дополнение. Но настрой на победу должен оставаться основой и в 2024 году", – отметил посол.

По его мнению, предыдущие успехи Украины в войне против более сильного врага произошли именно благодаря единству и несокрушимой стойкости украинского общества на всех уровнях – "храбрости защитников, креативности и щедрости гражданских и зрелости политического класса".

"Несомненно, Россия не ограничится продолжением прямой военной агрессии и будет делать все возможное, чтобы посеять раздор как внутри украинского общества, так и среди международных соратников Украины. Поэтому во времена, когда Украина будет сталкиваться с дальнейшими военными трудностями, первоочередной задачей станет сохранение национального единства и сплоченности", – отметил посол.

Полный текст читайте по ссылке "Кровь, труд, слезы и пот". Как Украина будет идти к победе и в ЕС с НАТО в 2024 году.

Напомним, в конце года Литва передала Украине новые партии военной помощи – полевое оборудование и сухпаи, а также несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.