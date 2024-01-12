Уряд ФРН хоче витратити 200 млн євро на VIP-гелікоптери попри бюджетні проблеми

У німецької опозиції викликали обурення закладені у проєкті федерального бюджету 200 мільйонів євро на придбання трьох нових гелікоптерів VIP-класу для потреб уряду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Spiegel.

Згідно з поточним проєктом федерального бюджету Німеччини, уряд хоче придбати три нові VIP-гелікоптери, які, попри нинішні фінансові труднощі, будуть використовуватися передусім канцлером Олафом Шольцем і міністром оборони Борисом Пісторіусом для внутрішніх перельотів.

Оновлення вертолітного парку обійдеться у 200 мільйонів євро.

Наразі для перельотів урядовців використовуються гелікоптери Eurocopter AS 532 Cougar Військово-повітряних сил Німеччини. Але, за словами інсайдерів, яких цитує Spiegel, вони "частіше перебувають у майстерні, ніж у повітрі".

Для термінових ситуацій, коли жоден із Cougar не може злетіти, Шольц користується гелікоптером федеральної поліції, пише Spiegel.

Опозиція розкритикувала плани уряду Німеччини, називаючи їх недоречними з огляду на фінансові труднощі в країні. "Хто у федеральному уряді серйозно вважає, що зараз для цього настав час?" – прокоментував представник блоку ХДС/ХСС Інґо Ґедехенс.

Здивування видатки викликали і в представників коаліційних партій Німеччини з огляду на протести фермерів проти урядових планів жорсткої економії.

Тепер бюджетний комітет Бундестагу має на засіданні до 18 січня вирішити, чи справді уряд отримає нові літальні апарати.