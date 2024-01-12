Правительство ФРГ хочет потратить 200 млн евро на VIP-вертолеты, несмотря на бюджетные проблемы

У немецкой оппозиции вызвали возмущение заложенные в проекте федерального бюджета 200 млн евро на приобретение трех новых вертолетов VIP-класса для нужд правительства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Согласно текущему проекту федерального бюджета Германии, правительство хочет приобрести три новых VIP-вертолета, которые, несмотря на нынешние финансовые трудности, будут использоваться прежде всего канцлером Олафом Шольцом и министром обороны Борисом Писториусом для внутренних перелетов.

Обновление вертолетного парка обойдется в 200 миллионов евро.

Сейчас для перелетов чиновников используются вертолеты Eurocopter AS 532 Cougar Военно-воздушных сил Германии. Но, по словам инсайдеров, которых цитирует Spiegel, они "чаще находятся в мастерской, чем в воздухе".

Для срочных ситуаций, когда ни один из Cougar не может взлететь, Шольц пользуется вертолетом федеральной полиции, пишет Spiegel.

Оппозиция раскритиковала планы правительства Германии, называя их неуместными на фоне финансовых трудностей в стране. "Кто в федеральном правительстве серьезно считает, что сейчас для этого пришло время?" – прокомментировал представитель блока ХДС/ХСС Ингго Гедехенс.

Удивление расходы вызвали и у представителей коалиционных партий Германии, учитывая протесты фермеров против правительственных планов жесткой экономии.

Теперь бюджетный комитет Бундестага должен на заседании до 18 января решить, действительно ли правительство получит новые летательные аппараты.