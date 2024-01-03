До Ірландії прибувають у середньому 500 українців на тиждень

Кількість українців, які шукають тимчасового притулку в Ірландії, в середньому становить понад 500 на тиждень і фактично не змінилась за останні місяці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times, свідчать дані Міністерства юстиції Ірландії.

Згідно з офіційною статистикою, з 1 листопада по 20 грудня 2023 року до Ірландії прибули 3740 українців, які шукають притулку. За тиждень прибували в середньому від 484 до 702 українців.

Протягом усього 2023 року кількість українських біженців, які прибували до Ірландії, залишалася стабільною на рівні від 2000 до 4000 щомісяця. Усього по тимчасовий захист в Ірландії звернулись 102 339 громадян України.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

На цьому тлі в грудні ірландський уряд оголосив про скасування спеціального статусу, наданого українським біженцям, а тим, хто проживає в державних установах, будуть скорочені виплати з 220 до 38,80 євро на тиждень.

Водночас після виїзду з державних установ українці в Ірландії матимуть право подати заяву на отримання повного обсягу соціальної допомоги.

Уряд також вирішив, що державне житло буде надаватися новоприбулим з України лише на термін до 90 днів. Ці зміни мають набути чинності з 29 січня, але не вплинуть на українців, які вже перебувають в Ірландії.