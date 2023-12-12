Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло

Уряд Ірландії у вівторок погодив нові умови прийняття біженців з України, які передбачають скорочення виплат для них і зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ірландського мовника RTÉ.

Згідно з рішенням ірландського уряду, біженцям з України, яких прийняли в державних центрах для прибулих, платитимуть 38,8 євро на тиждень замість 220. Водночас після виселення з центру виплати у 220 євро відновляться.

Зменшення не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Крім того, прибулі українці зможуть залишатись у державних центрах не більш як на 90 днів, після чого муситимуть переїхати. Винятки робитимуть тільки для тих, хто має певні медичні протипоказання.

Уряд Ірландії незабаром розпочне комунікаційну кампанію, яка інформуватиме українців про зміни. Вони, як очікується, запрацюють із кінця січня або початку лютого 2024 року.

Міністр Ірландії з питань інтеграції Родерік О'Горман заявив, що зміни не призведуть до зростання кількості бездомних біженців, а натомість допоможуть стримати міграційний потік, із яким країна нездатна впоратись через нестачу житла.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

О'Горман додав, що влада Ірландії посилить зусилля із заохочення прибулих українців до пошуку роботи, а також допомоги в пошуку житла чи іншого місця розміщення. Крім того, українські діти збережуть право на вступ до місцевих шкіл.

Як повідомлялось, українським біженцям в Ірландії дозволять поїхати додому на Різдво і тимчасово покинути надане житло.