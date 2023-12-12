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Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло

Вівторок, 12 грудня 2023, 20:34

Уряд Ірландії у вівторок погодив нові умови прийняття біженців з України, які передбачають скорочення виплат для них і зменшення терміну перебування в державних центрах для розміщення прибулих.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ірландського мовника RTÉ.

Згідно з рішенням ірландського уряду, біженцям з України, яких прийняли в державних центрах для прибулих, платитимуть 38,8 євро на тиждень замість 220. Водночас після виселення з центру виплати у 220 євро відновляться.

Зменшення не торкнеться допомоги для біженців з України на дитину, яка становить 140 євро на місяць.

Крім того, прибулі українці зможуть залишатись у державних центрах не більш як на 90 днів, після чого муситимуть переїхати. Винятки робитимуть тільки для тих, хто має певні медичні протипоказання.

В Ірландії хочуть зобов'язати біженців з України платити за житло

Уряд Ірландії незабаром розпочне комунікаційну кампанію, яка інформуватиме українців про зміни. Вони, як очікується, запрацюють із кінця січня або початку лютого 2024 року.

Міністр Ірландії з питань інтеграції Родерік О'Горман заявив, що зміни не призведуть до зростання кількості бездомних біженців, а натомість допоможуть стримати міграційний потік, із яким країна нездатна впоратись через нестачу житла.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

О'Горман додав, що влада Ірландії посилить зусилля із заохочення прибулих українців до пошуку роботи, а також допомоги в пошуку житла чи іншого місця розміщення. Крім того, українські діти збережуть право на вступ до місцевих шкіл.

Як повідомлялось, українським біженцям в Ірландії дозволять поїхати додому на Різдво і тимчасово покинути надане житло.

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Ірландія