У Північній Македонії хочуть карати осіб, які опинились під санкціями США

Міністерство закордонних справ Північної Македонії винесло на публічне обговорення проєкт закону, який дозволить державі накладати обмеження на фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджені санкції США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Законодавчі зміни передбачають, що установи Північної Македонії зможуть просити у США доказів, на підставі яких були запроваджені санкції проти певних громадян, і передавати їх прокуратурі для розслідування.

Якщо таке розслідування призведе до висунення звинувачень, підсанкційним особам може загрожувати конфіскація або замороження активів у країні, тимчасова заборона обіймати держпосади і заборона брати участь у державних закупівлях до винесення вироку.

Наразі не відомо, скільки триватиме обговорення законодавчої ініціативи й коли Північна Македонія може її ухвалити.

За останні кілька років кількість діячів Північної Македонії, внесених до санкційного списку США, зросла.

У 2022 році туди потрапив одіозний колишній прем’єр країни Нікола Груєвський і його близький соратник, ексголова нині розформованої секретної поліції Сасо Міялков.

А минулоріч під американські санкції потрапили, серед іншого, бізнесмен Сергєй Самсоненко, який має подвійне громадянство Росії та Північної Македонії, та Йордан Камчев за причетність до корупції.