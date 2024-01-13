Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував той факт, що його новий французький колега Стефан Сежурне приїхав зі своїм першим візитом до Києва.

Про це Дмитро Кулеба заявив на їхньому спільному брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, що є свідченням важливого місця України у пріоритетах французької політики", — зазначив Кулеба.

За його словами, важливо, що глава МЗС Франції здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення.

"Окремо хочу подякувати колезі за те, що його не зупинив черговий масований обстріл Росії. Вдячний йому за сміливість, за те, що він не звернув з дороги та прибув до Києва", – додав Кулеба.

Раніше повідомляли, що міністри закордонних справ України та Франції під час візиту останнього в Київ 13 січня провели двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

Як повідомлялось, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва. Це перший закордонний візит міністра на цій посаді.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. Атталь є наймолодшою людиною на цій посаді, а за материнською лінією походить з Одеси.

Детально про Атталя читайте у статті "Перший після Наполеона".