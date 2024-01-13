Кулеба: Первый визит нового главы МИД Франции в Киев свидетельствует о приоритетности Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал тот факт, что его новый французский коллега Стефан Сежурне приехал со своим первым визитом в Киев.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на их совместном брифинге, сообщает "Европейская правда".

"Насколько мне известно, впервые в истории французской дипломатии после Второй мировой войны первый визит ее глава осуществляет именно в Украину, что является свидетельством важного места Украины в приоритетах французской политики", – отметил Кулеба.

По его словам, важно, что глава МИД Франции совершил свой первый визит именно в Украину буквально на второй день после назначения.

"Отдельно хочу поблагодарить коллегу за то, что его не остановил очередной массированный обстрел России. Благодарен ему за смелость, за то, что он не свернул с дороги и прибыл в Киев", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Франции во время визита последнего в Киев 13 января провели двусторонние переговоры, посвященные оборонной помощи и сотрудничества, а также вступление Украины в ЕС и НАТО и привлечения РФ к ответственности.

Как сообщалось, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев. Это первый зарубежный визит министра на этом посту.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении нового премьер-министра Габриэля Атталя после отставки его предшественницы Элизабет Борн. Атталь является самым молодым человеком на этом посту, а по материнской линии происходит из Одессы.

Подробно об Аттале читайте в статье "Первый после Наполеона".