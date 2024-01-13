В Румынии на пункте пропуска с Украиной блокируют движение грузовиков

Через румынский пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное", фермеры заблокировали движение грузовиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Причины и ориентировочная продолжительность блокировки со стороны фермеров неизвестны, тогда как осложнения движения может быть в обоих направлениях, говорится в сообщении ГПСУ.

"Сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", – отмечает ведомство.

В то же время пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме, отмечает ГПСУ.

Напомним, что Румыния стала одной из ключевых стран для транзита украинской продукции после начала полномасштабного вторжения России в Украину и блокады морских путей.

Ее роль возросла после введенных эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции несколькими странами Восточной Европы, а также после начала блокады нескольких пунктов пропуска на границе Украины со стороны Польши.

Ранее сообщалось, что ежемесячный экспорт Украины через Румынию вырос с двух до трех миллионов тонн. Стороны сейчас работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность пограничных переходов, чтобы выйти на четыре миллиона тонн.

На прошлой неделе было объявлено о подписании соглашения между министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и представителями движения "Обманутое село", которые блокировали пункт пропуска в Медыке. Этот КПП сейчас разблокирован.

В конце декабря сообщалось, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы, однако полного разблокирования до сих пор не произошло.