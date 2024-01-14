Пентагон розповів, у якому стані госпіталізований Остін

У Пентагоні заявили, що міністр оборони США Ллойд Остін все ще залишається в лікарні, але його стан – хороший.

Про це у своїй заяві зазначив прессекретар Пентагону, генерал-майор Парик Райдер, пише "Європейська правда".

"Міністр Остін залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда і перебуває у доброму стані.

Він підтримує зв'язок зі своїм старшим персоналом і має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку, а також продовжує стежити за повсякденною діяльністю Міністерства оборони по всьому світу", – зазначив Райдер.

Він додав, що конкретної дати виписки Остіна немає.

Як відомо, Остін з 1 січня перебуває в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

Минулого тижня стало відомо, що президент Джо Байден і старше керівництво його адміністрації не знали, що Остін був у лікарні.

Пентагон не інформував Раду національної безпеки Білого дому або радника з нацбезпеки Джейка Саллівана про госпіталізацію міністра оборони до четверга, 4 січня.

У Білому домі раніше говорили, що Байден не розглядає можливість звільнення глави Пентагону через приховування госпіталізації.

Напередодні Байден погодився, що Остін зробив помилку, не повідомивши йому про свою госпіталізацію.

Остін брав активну участь у координації авіаударів США по об'єктах хуситів у Ємені, перебуваючи в лікарні.