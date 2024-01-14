Пентагон рассказал, в каком состоянии госпитализирован Остин

В Пентагоне заявили, что министр обороны США Ллойд Остин все еще остается в больнице, но его состояние – хорошее.

Об этом в своем заявлении отметил пресс-секретарь Пентагона, генерал-майор Парик Райдер, пишет "Европейская правда".

"Министр Остин остается госпитализированным в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии.

Он поддерживает связь со своим старшим персоналом и имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи, а также продолжает следить за повседневной деятельностью Министерства обороны по всему миру", – отметил Райдер.

Он добавил, что конкретной даты выписки Остина нет.

Как известно, Остин с 1 января находится в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

На прошлой неделе стало известно, что президент Джо Байден и старшее руководство его администрации не знали, что Остин был в больнице.

Пентагон не информировал Совет национальной безопасности Белого дома или советника по нацбезопасности Джейка Салливана о госпитализации министра обороны до четверга, 4 января.

В Белом доме ранее говорили, что Байден не рассматривает возможность увольнения главы Пентагона из-за сокрытия госпитализации.

Накануне Байден согласился, что Остин совершил ошибку, не сообщив ему о своей госпитализации.

Остин принимал активное участие в координации авиаударов США по объектам хуситов в Йемене, находясь в больнице.