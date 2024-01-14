Північна Корея запустила першу в цьому році балістичну ракету

Північна Корея запустила балістичну ракету ракету середньої дальності біля свого східного узбережжя в неділю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили військові Південної Кореї, інформує агентство Yonhap.

Це перший запуск ракети КНДР цього року.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що виявив запуск із району в Пхеньяні або поблизу нього близько 14:55, не надавши додаткових деталей.

"Обмінюючись інформацією про запуск "північнокорейської ракети" з американською та японською владою, наші військові підтримують стан повної бойової готовності", – йдеться в повідомленні JCS, надісланому журналістам.

За повідомленням громадського мовника NHK, ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Напруженість на Корейському півострові зростає після того, як у листопаді Пхеньян запустив свій перший військовий супутник-шпигун.

У грудні Північна Корея заявила, що провела випробування своєї новітньої міжконтинентальної балістичної ракети для оцінки бойової готовності своїх ядерних сил проти зростаючої ворожості з боку США.

Останніми тижнями Північна Корея посилює тиск на Сеул, оголошуючи його "головним ворогом".

Нагадаємо, метеорологічне управління Південної Кореї ввечері 11 січня повідомило про зафіксований поблизу ядерного полігону в КНДР землетрус магнітудою 2,4.