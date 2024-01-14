Северная Корея запустила первую в этом году баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету ракету средней дальности у своего восточного побережья в воскресенье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили военные Южной Кореи, информирует агентство Yonhap.

Это первый запуск ракеты КНДР в этом году.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил запуск из района в Пхеньяне или вблизи него около 14:55, не предоставив дополнительных деталей.

"Обмениваясь информацией о запуске "северокорейской ракеты" с американскими и японскими властями, наши военные поддерживают состояние полной боевой готовности", – говорится в сообщении JCS, направленном журналистам.

По сообщению общественного вещателя NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напряженность на Корейском полуострове растет после того, как в ноябре Пхеньян запустил свой первый военный спутник-шпион.

В декабре Северная Корея заявила, что провела испытания своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты для оценки боевой готовности своих ядерных сил против растущей враждебности со стороны США.

В последние недели Северная Корея усиливает давление на Сеул, объявляя его "главным врагом".

Напомним, метеорологическое управление Южной Кореи вечером 11 января сообщило о зафиксированном вблизи ядерного полигона в КНДР землетрясении магнитудой 2,4.